Incidente sulla Superstrada a Viterbo: tre feriti trasportati a Belcolle

02 settembre 2020 a

Incidente sulla Superstrada: tre feriti trasportati a Belcolle.

Carambola tra tre auto nella serata del 2 settembre intorno alle 18,30 sulla Supestrada all'altezza di Viterbo. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate durante una manovra di sorpasso e l'incidente, per un tamponamento a catena, ha coinvolto anche un altro veicolo. Feriti i tre conducenti delle vetture che sono stati trasportati con un codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle. Più serie le condizioni di uno dei tre feriti che è rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto. per estrarlo c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale.