Vittorio Sgarbi, ordinanza mascherine Sutri. Incontro con il ministro Lamorgese

02 settembre 2020 a

Ordinanza mascherine nel Comune di Sutri. Il sindaco Vittorio Sgarbi a colloquio col ministro dell'Interno: "Piena armonia tra me e Lamorgese. Nuova ordinanza in sintonia coi Dpcm"

Dialogo intenso tra il ministro dell'Interno Lamorgese e il sindaco Sgarbi con lunghe riflessioni insieme al Capo di gabinetto, prefetto Frattasi, che ha indotto il sindaco a chiedere al ministero di fornirgli una versione dell'ordinanza che regolamenta l'utilizzo delle mascherine nella città di Sutri, perfettamente compatibile con le esigenze dei Dpcm. "Il sindaco Sgarbi ha convenuto di questa opportunità. Piena sintonia tra Vittorio Sgarbi e il ministro Lamorgese. Per questa ragione il primo cittadino, dopo la conversazione, in attesa di emettere un testo concordato con il ministro, ha ritenuto di richiamare alla cittadinanza alcune norme di sicurezza di ordine generale che si rispecchieranno nell'ordinanza", si legge in una nota dell'ufficio stampa del sindaco di Sutri