Carcere Viterbo, nuove accuse di maltrattamenti: "Mio marito torturato e pestato a Mammagialla"

Carcere Viterbo. "Mio marito torturato e pestato a Mammagialla"

Una nuova denuncia di presunti maltrattamenti all'interno dell'istituto penitenziario di Viterbo. A riportare la testimonianza della moglie di un detenuto è il quotidiano Il Dubbio (clicca qui), da sempre su posizioni garantiste e che anche nei mesi scorsi si è occupato più volte di quanto sta avvenendo all'interno del carcere.

Il quotidiano riporta le parole di Alessia compagna di un detenuto di 41 anni ristretto nel carcere di Mammagialla: "Durante le videochiamate ho visto il mio compagno recluso nel carcere di Viterbo con le cicatrici che prima non aveva e una volta ancora l’ho visto con le vesciche alle mani che a detta sua sono ustioni provocate dagli agenti tramite piccoli pezzi di plastica incandescente".

La donna è supportata da Pietro Ioia garante dei detenuti a Napoli, e Rita Bernardini nota esponente radicale famosa per le sue battaglie legate alla condizione carceraria. La donna - si legge nel servizio - ha presentato denuncia ai carabinieri di Ardea dopo un primo tentativo andato a vuoto nella stazione del comune dove abita. I primi episodi mi vengono comunicati a partire dal 25 marzo – si legge nell’esposto -: quel giorno, poco prima del cambio di guardia, quattro agenti prelevava il detenuto dalla propria cella per portarlo in una stanza dove iniziavano a picchiarlo.

Dunque si accendono di nuovo i riflettori sul carcere di Mammagialla. A gennaio finì nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione del rapporto sulle carceri del comitato antitortura del Consiglio d'Europa nel quale si sottolineavano appunto dei presunti maltrattamenti da parte degli agenti ai danni dei detenuti. Qualche settimana dopo arrivò la richiesta di rinvio a giudizio per dieici agenti accusati di aver maltrattato un detenuto.