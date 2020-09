Emergenza Coronavirus, 3 nuovi positivi. Due a Viterbo e uno a Monte Romano

01 settembre 2020 a

Tre nuovi casi di coronavirus (2 a Viterbo e uno a Monte Romano). Tutti, precisano dalla Asl, presentano un link epidemiologico con casi già noti e stanno trascorrendo la convalescenza a casa. In totale i contagi salgono a 541, di cui 34 accertati in strutture extra Asl. Oggi è stata comunicata la guarigione di cinque pazienti, che hanno ricevuto vendo il referto di negatività rispetto a due tamponi eseguiti a distanza di alcuni giorni. I guariti sono residenti 3 a Viterbo, 1 a Civita Castellana e 1 a Nepi. Al momento i positivi sono 59, uno ricoverato a malattie infettive, un altro in una struttura sanitaria e 57 in convalescenza a casa. Sale a 457 il numero dei guariti, 25 i morti. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 21.711 tamponi, 264 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 298 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario,, mentre 4.672 hanno concluso il periodo di isolamento. Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 6.399 test sierologici. Di questi, 109 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,70%.