Coronavirus, sette nuovi positivi

Sette nuovi casi accertati di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore nella provincia di Viterbo. I dati sono stati comunicati dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati a Viterbo (4), e a Monteromano (3).

Cinque presentano un link epidemiologico con casi già noti, mentre due hanno eseguito il tampone per sintomatologia.

Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la collaborazione delle amministrazioni comunali.

In totale, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 538, di cui 34 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Il Team ha inoltre comunicato a sindaci competenti per territorio la guarigione dal Covid-19 di cinque pazienti, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.