Maltempo, il sindaco Arena chiede lo stato di calamità

31 agosto 2020 a

a

a

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena fa sapere attraverso una nota ufficiale che "sono in corso le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale". "Stiamo lavorando per quantificare i danni subiti da aziende agricole e privati del comune di Viterbo. Sul sito istituzionale è disponibile da oggi il modello per la segnalazione dei danni da parte delle aziende agricole. Domattina sarà online anche quello riguardante i danni subiti dai privati. Entro cinque giorni dovremo inviare alla Regione Lazio la descrizione dei danni subiti dalle aziende agricole.

"Parliamo di diversi milioni di euro di danni - aggiunge il sindaco -. Campagne devastate, alberi secolari spazzati via, pali della luce abbattuti, pannelli solari sradicati, animali travolti dalla furia della tromba d'aria di ieri pomeriggio. Ho visto con i miei occhi quanto accaduto".