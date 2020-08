Santa Rosa senza Trasporto a causa del coronavirus. Il Comune risparmia 150 mila euro: "Li daremo alle famiglie bisognose"

31 agosto 2020 a

Sarà una festa di Santa Rosa senza Gloria. Nel senso letterale e metaforico dell'espressione.

Saltati il Trasporto e pure l'esposizione della Macchina ideata da Raffaele Ascenzi, saltati le Minimacchine, il corteo storico, la fiera e pure il luna park a Pratogiardino, i viterbesi quest'anno potranno e dovranno approfittare - parola di sindaco - dell'emergenza Covid per un "trasporto" tutto spirituale nel deserto di iniziative. I momenti pubblici di celebrazione della patrona saranno infatti ridotti al minimo, ovvero alla proiezione sulla facciata della cattedrale di San Lorenzo, nella sera del 3 settembre, del filmato di un trasporto passato. Un'iniziativa curata da Patrizia Nardi, coordinatrice e responsabile tecnico-scientifica della rete Unesco delle macchine a spalla. Per il resto il nulla, o quasi. Nel frattempo c'è chi, come la consigliera di Viterbo 2020 Patrizia Notaristefano, propone di destinare i soldi risparmiati, in particolare quelli per il montaggio e lo smontaggio di Gloria, ai commercianti in difficoltà.

Gli stessi commercianti che, d'intesa con il Comune, tenteranno di ricreare un minimo clima di festa lungo il percorso del Trasporto. "Stiamo sviluppando alcune iniziative con gli operatori - spiega il sindaco Arena -. La settimana prossima metteranno delle rose davanti ai propri negozi e, se ce la faccio a convincerli, vorrei anche che posizionassero dei lumini lungo il percorso della Macchina a testimonianza del Trasporto che non c'è". Arena invita quindi i viterbesi a fare di necessità virtù: "Quest'anno sarà una Santa Rosa maggiormente spirituale rispetto al passato". Per la spiritualità le suore garantiranno comunque le messe ad iniziare da quella tradizionale del 4 settembre alle 10,30. L’ingresso al santuario sarà però consentito solo a un massimo di 200 persone per ogni celebrazione liturgica, una persona alla volta e rispettando la distanza di un metro e mezzo. Sarà ovviamente obbligatoria la mascherina.

Spiritualità a parte, c'è chi però come Silvio Cappelli, presidente dell'associazione Take Off e organizzatore delle giornate di trekking naturalistico-religioso "Sulle vie dell'esilio" di Santa Rosa, avrebbe preferito un maggiore sforzo da parte dell'amministrazione comunale, con l'affissione perlomeno sulle mura di piazzale Gramsci delle tradizionali gigantografie delle Macchine del passato. "A chi avrebbero creato danno?", si chiede Cappelli.

Con l'annullamento del Trasporto e di tutte le iniziative collaterali, il Comune rispamierà circa 150 mila euro, di cui 25 mila quelli destinati solo al montaggio e allo smontaggio della Macchina a San Sisto. Per il sindaco destinare questi soldi a pioggia alle attività commerciali non avrebbe senso: "Preferisco che le somme risparmiate vadano alle famiglie bisognose o attraverso riduzioni dei tributi locali o tramite buoni spesa da erogare attraverso i servizi sociali - sottolinea il primo cittadini -. Credo invece che 500 euro non basterebbero certo a risolvere i problemi di un'attività commerciale".

