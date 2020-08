Viterbo, tenta di uccidere carabiniere poi rischia di morire cercando di ingoiare la cocaina

31 agosto 2020 a

Per non fermarsi ad un posto di blocco ha accelerato investendo in pieno un carabiniere e scaraventandolo a terra. Poi ha tentato di speronare l’auto di servizio dei militari per darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato e trovato in possesso di 6 grammi di cocaina. Protagonista di quanto accaduto sabato sera a Grotte Santo Stefano un 37enne del posto, arrestato con l’accusa, tra le altre, di tentato omicidio. Il carabiniere ferito, che ha riportato ferite multiple, è stato trasportato all’ospedale di Belcolle e se la caverà con una prognosi di trenta giorni.

L’episodio è accaduto intorno alle 20 di sabato scorso in via del Gioco, nel pieno centro abitato di Grotte Santo Stefano, frazione del capoluogo, dove due pattuglie del nucleo investigativo dei carabinieri di Viterbo, con quattro militari, stavano eseguendo mirati controlli anti-droga. Al passaggio dell’auto guidata dall’uomo, già noto alla giustizia sia per droga che per possesso di armi, i militari hanno intimato l’alt. In un primo momento il 37enne ha arrestato la marcia ad un paio di metri dal carabiniere che, in piedi davanti alla macchina, gli aveva ordinato di fermarsi. Poi, secondo quanto ricostruito dai militari di Viterbo, “con una manovra repentina ha ingranato la marcia proprio verso il carabiniere davanti al mezzo, investito e scaraventato a terra”. Successivamente il 37enne ha provato a farsi largo speronando diverse volte una delle due auto di servizio dei carabinieri che nel frattempo avevano bloccato il passaggio lungo la via. I colleghi del militare investito, sono però riusciti a bloccarlo. Mentre si stavano avvicinando all’uomo, quest’ultimo avrebbe provato a ingoiare 6 grammi di cocaina, tra l’altro nemmeno contenuti in ovuli, rischiando anche il soffocamento. Salvato dai militari, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato dei veicolo di servizio e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. In casa i carabinieri gli avrebbero trovato anche diversi soldi, una bilancia di precisione e altro materiale idoneo per il confezionamento in dosi della droga, un fucile e sostanze anestetiche sui quali sono in corso accertamenti. Il carabiniere investito, un brigadiere, è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale di Belcolle, dove i medici gli hanno riscontrato ferite multiple.