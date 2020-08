Orte, al via il corso di primo soccorso della Croce Rossa

Sergio Nasetti 31 agosto 2020 a

E’ in fase di avvio il nuovo corso per volontari del soccorso a Orte. Sabato scorso, 29 agosto, nel piazzale antistante la sede della Croce rossa italiana in via del Campo sportivo si è tenuta la presentazione del corso di accesso e della prima lezione informativa sulle cosiddette Msp (manovre salvavita pediatriche). Il corso vero e proprio, invece, avrà inizio domani, 1 settembre, e si svolgerà parte on-line e parte in sede, sempre nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19 (pre-iscrizioni possibili sul sito internet www.gaia.cri.it). Il “corso base” fornirà, dal punto di vista strettamente teorico, nozioni sulla storia del movimento, sui principi che ne caratterizzano l’operato, sulla struttura a specializzazioni che porta l’ente ad operare in tutti i campi assistenziali sia nella quotidianità che nel soccorso in emergenza.

L’aspetto pratico verterà sulla conoscenza delle tecniche elementari di primo soccorso secondo le linee guida formative del settore condivise a livello comunitario. Tutto ciò, nell’ottica di mettere il volontario nella condizione di poter scegliere poi il proprio ambito di specializzazione tra le molteplici attività della Croce rossa italiana ad Orte.

La Croce rossa italiana di Orte vuole dunque allargare il proprio organico per proseguire rafforzata nella sua continuativa attività di assistenza all’intera cittadinanza di Orte, ma anche nei comuni vicini coperti quotidianamente, con orario h24, con vari equipaggi dei volontari del soccorso.