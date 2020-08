Bud Spencer, la figlia Cristiana Pedersoli ospite all'Arena Marconi di Bolsena

31 agosto 2020 a

Stasera, 31 agosto, all’Arena Marconi di Bolsena si saluterà agosto con un’ospite di rilievo, ovvero con Cristiana Pedersoli, figlia dell’amato attore Bud Spencer. Cristiana ha da poco scritto un libro sulla figura del padre, “Un gigante per papà” e lo presenterà proprio durante la manifestazione cinematografica “Cinema sotto le stelle”, fiore all’occhiello dell’estate bolsenese. All’esordio alla scrittura, Cristiana Pedersoli racconterà non solo la vita artistica del padre (che è stato attore ma prima ancora campione di nuoto, e poi musicista, compositore, progettatore, pilota d’aereo) ma soprattutto aneddoti della vita privata, vita movimentata proprio come quella dei suoi film.

Con Bud (all’anagrafe Carlo Pedersoli) non ci si annoiava mai, un gigante d’uomo che riservava mille sorprese. Il ‘Piedone’ del cinema è stato riconosciuto come l’attore italiano più famoso del mondo in quanto conta una miriade di film usciti in molti stati, in Europa e non solo. E stasera verrà proiettato “Altrimenti ci arrabbiamo” del 1974 che consolidò la coppia Bud Spencer - Terence Hill: la storia racconta il rapporto burrascoso di due amici che si sfidano all’ultimo boccone per entrare in possesso di una “dune buggy”.

L’appuntamento successivo sarà giovedi’ 3 settembre: in programma il film “Il ladro di cardellini”, ospite il regista Carlo Luglio. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.30. In caso di maltempo, i film saranno riprodotti al Cinema Multisala Moderno.