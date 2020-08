Viterbo, Arena trova i soldi per asfaltare le strade e tagliare l'erba

Massimiliano Conti 30 agosto 2020 a

Sarà un fine 2020 di (stra)ordinaria amministrazione. Il sindaco Arena passa in rassegna gli interventi concordati con la sua maggioranza al termine della crisi di mezza estate, a cominciare dalle asfaltature e dal taglio dell’erba infestante. Nell’elenco non c’è nulla di epocale, in grado cioè di cambiare volto alla città, “ma - rileva il primo cittadino rispondendo alle critiche della minoranza - quando la quantità di lavori da iniziare e portare a termine raggiunge una certa soglia e una certa spesa l’ordinario diventa straordinario”.

"Un bilancio che viene approvato a settembre non è più di previsione ma diventa consuntivo e in tre mesi si può fare poco - ammette Arena -. Ma dal 2021 cambieremo registro. Voglio che il bilancio sia approvato già a febbraio o marzo in modo da avere maggiori margini di manovra. Anche per la cura del verde pubblico, se si è ormai appurato che servono un milione e 200 mila euro l’anno, è inutile metterne in bilancio soltanto la metà per poi trovarsi costretti a variazioni successive”.

In attesa di capire se le buone intenzioni di Arena si trasformeranno in realtà o serviranno a lastricare la solita via dell’inferno, i viterbesi vedranno comunque in azione a breve macchine asfaltatrici e decespugliatori.

“Entro i primi di settembre - annuncia il sindaco - partiranno alcuni interventi urgenti di rifacimento delle strade sia a Viterbo che nelle frazioni. In particolare le asfaltature riguarderanno alcune zone dei Cappuccini, piazza Crispi e via Corrado Alvaro a Pianoscarano”.

Senza aspettare il bilancio di previsione, proseguirà inoltre lo sfalcio delle infestanti, per il quale sono stati stanziati 150 mila euro attingendo dall’avanzo di amministrazione. “I lavori proseguiranno fino ad ottobre, non voglio vedere più un filo d’erba in giro”, sottolinea Arena, ricordando anche come dal 1° settembre entrerà in vigore il nuovo appalto dei rifiuti, sempre gestito dalla Viterbo Ambiente ma con molti servizi migliorativi. “I risultati - auspica il sindaco - si dovrebbero vedere già dalle prime settimane”. Già dai primi di settembre, intanto, si vedranno nelle strade 500 nuovi cestini, che andranno a sostituire molti di quelli attuali inutilizzabili.

Ancora: a breve, assicura Arena, apriranno il nuovo parcheggio di Valle Faul e, una volta ultimata la recinzione da parte di Francigena, l’area camper tra i quartieri Salamaro e Carmine.