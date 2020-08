Viterbo: arrivano i rinforzi per il Covid: 188 assunzioni tra docenti e personale Ata

Massimiliano Conti 30 agosto 2020 a

Quarantaquattro docenti alla scuola dell’infanzia, 19 alla primaria, 35 alle medie, più 90 collaboratori da dividere tra tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Ammonta complessivamente a 188 persone il contingente Covid assegnato dal ministero della Pubblica istruzione alle scuole viterbesi. Si tratta di personale aggiuntivo che servirà a rendere possibile lo sdoppiamento di molte classi e il rispetto della distanza di sicurezza. Con una clausola però, che ha già sollevato molte polemiche: in caso di un nuovo lockdown i docenti e bidelli Covid saranno licenziati. In totale in Italia sono 50 mila le assunzioni previste, di cui 4.835 soltanto nel Lazio, per una spesa complessiva di 38 milioni di euro nel 2020 e di 60 milioni di euro nel 2021. I docenti aggiuntivi riguardano solo la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, mentre le superiori, in caso di necessità, attiveranno la didattica a distanza. I rinforzi Ata invece lavoreranno anche nelle scuole del secondo ciclo.

Nella Tuscia è l’asilo Pio Fedi di Grotte Santo Stefano, la scuola a cui il ministero ha destinato il maggior numero di insegnanti Covid (6), seguita dall’asilo di Orte, appartenente all’unico istituto omnicomprensivo della provincia, che - date le dimensioni - incassa anche il maggior numero di collaboratori scolastici (9).

Queste supplenze sono indipendenti dallo scorrimento di Gae e delle nuove graduatorie provinciali (Gps), dalle quali i provveditorati attingono per l’assegnazione dei posti vacanti (quelli con scadenza 31 agosto) e di quelli fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). I contratti Covid si configurano invece come rapporti di lavoro temporanei attivati dai dirigenti scolastici attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto. La data di scadenza è l’ultimo giorno di lezione salvo, come detto, l’interruzione anticipata della didattica in presenza che, con la preoccupante risalita dei contagi di questi giorni, non è da escludere.

Intanto, sempre al fine di mantenere le distanze di sicurezza, il Comune di Bassano in Teverina ha ottenuto la riapertura della scuola media del paese, che non sarà più aggregata a quella di Bomarzo.

La notizia è stata data ai genitori durante una riunione nella sala polivalente dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino Emilia Conti, dalla presidente del consiglio comunale delegata Samantha Pompili e dal sindaco Alessandro Romoli. “Ringrazio di cuore la preside Emilia Conti, il direttore dell’ufficio scolastico provinciale Daniele Peroni per la sensibilità dimostrata verso le esigenze della nostra comunità locale, e la delegata alla pubblica istruzione Samantha Pompili - ha dichiarato Romoli -. Si tratta di un risultato amministrativo che consentirà ai nostri ragazzi, in questo momento cosi delicato, di frequentare la scuola media direttamente qui a Bassano in Teverina". La prossima settimana saranno eseguiti dei piccoli interventi per la predisposizione delle aule.