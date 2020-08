Cristiana Capotondi a Viterbo per girare il film sulla vita di Chiara Lubich

30 agosto 2020 a

Sono iniziate qualche giorno fa in Trentino e proseguono ora a ViIniziano poi a Viterbo le riprese del film sulla vita di Chiara Lubich (interpretata dall’attrice Cristiana Capotondi). Chiara Lubich, fondatrice e prima presidente del Movimento dei Focolari, è una delle figure più rappresentative e feconde del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. Il film per la tv è diretto da Giacomo Campiotti. La troupe arriverà domani, 30 agoto, a Viterbo; nella Tuscia resterà due giorni. Per consentire di poter effettuare le riprese il Comune ha istituito una serie di modifiche al traffico nelle giornate di domani e martedì. E’ stato istituito il divieto di sosta in piazza Paracadutisti della Folgore dalle 8 alle ore 20. Sarà inoltre vietato sostare nell'area adibita a parcheggio a valle Faul.

Il film arriverà sugli schermi di Raiuno in autunno, proprio nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita di Chiara Lubich. Sullo schermo saranno raccontati gli anni giovanili.