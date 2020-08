Morta nello schianto contro l'albero. Palloncini in cielo per l'addio a Vanessa Brundo | FOTO

Alfredo Parroccini 30 agosto 2020 a

Una grande e commossa folla ha partecipato ai funerali della giovane Vanessa Brundo. La cerimonia funebre si è svolta presso la chiesa di San Luigi Gonzaga, a Sassacci. Vanessa, 22 anni, è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì in un tragico incidente stradale lungo via Terni, schiantandosi con la sua auto contro un albero dopo aver trascorso la serata con le sue colleghe di lavoro. La ragazza lavorava da poco tempo come commessa presso il supermercato Eurospin ed era felicissima per il suo nuovo impiego. Tantissimi i giovani presenti alle esequie, amici e amiche che hanno voluto dare l’estremo addio alla loro amata coetanea. La folla silenziosa e composta dei presenti si è stretta attorno all’indicibile e profondo dolore dei familiari, il papà Alberto, la mamma Giuseppina e il fratello maggiore Alessandro.

Durante lo svolgimento dei funerali è stato osservato il silenzio cittadino e in città sono state esposte, in segno di rispetto e di lutto, le bandiere a mezz’asta così come chiesto dai candidati sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, Yuri Cavalieri, Maurizio Selli e Domenico Cancilla. Nella sua toccante omelia il parroco don Carlo ha ricordato con affetto Vanessa. “Vanessa -ha detto don Carlo - era una giovane bella e piena di entusiasmo. Inseguiva i suoi sogni, quelli propri della sua età. La morte l’ha strappata troppo presto all’amore e alla gioia dei suoi cari. Ma la morte è passaggio normale per tutti noi”. Rivolgendosi ai numerosi ragazzi presenti in chiesa don Carlo ha proseguito: “Vi ho visto piangere all’obitorio. Le vostre lacrime sono quelle che sgorgano dall’amicizia vera che è fatta di condivisione. Il nostro, però, non è un addio a Vanessa perché lei sarà sempre con noi, nei nostri ricordi. La sentirete viva e presente con le sue battute e il suo spirito sempre allegro e gioviale. Il suo ricordo ci accompagnerà sempre. Arrivederci cara Vanessa”. Al termine della cerimonia, mentre il feretro veniva caricato sul carro funebre, gli amici hanno fatto volare in cielo decine di palloncini bianchi e rosa in segno di ricordo e di affetto per la loro coetanea. La sera precedente Vanessa Brundo era stata ricordata con un minuto di silenzio e con il lancio di palloncini bianchi anche alla Sagra della Pecora a Fabrica di Roma. In entrambe le circostanze un lungo e commosso applauso ha accompagnato il dolce ricordo di Vanessa.