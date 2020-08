Civita Castellana pubblicità nei muri della cittadella della salute. Asl: "Tutto in regola"

30 agosto 2020 a

“C’è una legge che disciplina l’affitto degli spazi per la pubblicità delle attività commerciali, e a quella noi ci atteniamo scrupolosamente. Il ricavato viene reinvestito nell’acquisto di attrezzature sanitarie”. E’ la risposta della direzione Asl di Viterbo al sindacato Nursing Up che nei giorni scorsi aveva denunciato il proliferare di cartelloni e manifesti pubblicitari di attività private (sanitarie e non) all’interno delle strutture della Asl, in particolare della cittadella della salute di via Petrarca a Civita Castellana.

Il segretario del sindacato infermieristico, Mario Perazzoni, aveva puntato il dito soprattutto sulla pubblicità di una impresa di pompe funebri all’ingresso della cittadella, definendola di cattivo gusto.

“La struttura che ospita la cittadella della salute non è di nostra proprietà - chiariscono dalla Asl - e comunque, come tutte le altre, la pubblicità viene affissa alle esterno dei nostri ambulatori. In ogni caso, se ci sono delle lamentele segnaleremo la circostanza alla proprietà”.

La legge Finanziaria del 1998, che permette alle Asl di affittare alle concessionarie di pubblicità spazi fuori dalle aree destinate alla cura dei pazienti, vieta tassativamente - per la cronaca - pubblicità di onoranze funebri, così come di alcool, tabacco giochi di azzardo, sexy shop, prodotti editoriali vietati ai minori o pregiudizievoli per la salute.