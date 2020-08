Università, aperte le iscrizioni a scienze dell'educazione a Montefiascone

Lia Saraca 29 agosto 2020 a

a

a

L’istituto universitario Progetto Uomo, sede aggregata dell’Università Pontificia Salesiana, ha aperto le iscrizioni ai corsi di laurea triennali e magistrali in Scienze dell’educazione.

L’offerta formativa propone due corsi di laurea triennali per educatore professionale ed educatore della prima infanzia, per lavorare prendendosi cura degli altri nelle situazioni di difficoltà e disagio, nella scuola o al fianco di anziani e bambini. È possibile proseguire il percorso accademico con il corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione dei servizi educativi, per ricoprire ruoli direttivi all’interno di strutture e comunità, con specializzazioni in ambito Bes, migranti o comunità terapeutiche; altro percorso magistrale in Pedagogia sociale e Counseling.

La sede di Montefiascone, in via Cardinal Salotti, è stata allestita per una ripresa sicura delle lezioni in presenza, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari tesi a prevenire e contrastare la diffusione di Covid-19; non mancherà, comunque, anche la formazione a distanza e sarà possibile avere piani di studio personalizzati, a seconda della propria esperienza accademica e professionale.

Sono previste, inoltre, convenzioni per dipendenti di enti pubblici, privati, associazioni e cooperative.

Dal 1° settembre, invece, la segreteria rimarrà aperta al pubblico tutti giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,30, per facilitare l’espletamento delle pratiche di iscrizione. La segreteria dell’istituto universitario Progetto Uomo, è inoltre raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 al numero 0761.371045.