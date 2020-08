29 agosto 2020 a

Vittorio Sgarbi, l'attacco di Selvaggia Lucarelli: "Voglio vederlo dare multe agli anziani perché portano la mascherina".

La decisione del sindaco di Sutri che con un'ordinanza ha vietato l'uso della mascherina in pubblico per chi non ne ha necessità, ha creato un polverone. Numerose le critiche sui social. Una delle più feroci arriva da Selvaggia Lucarelli - con la quale il critico d'arte si è scontrato anche recentemente - che su Instagram ha pubblicato un post velenoso: "Solo un idiota può vietare le mascherine. Voglio vederlo dare multe agli anziani e agli immunodepressi o a gente che poi magari si ammala di Covid e poi essere portato via da Sutri con la scorta, perché altrimenti lo infilzano come un kebab".

Sgarbi ha motivato l'ordinanza dicendo che "solo i ladri e i terroristi si coprono il volto". Per questo, facendo riferimento alla legge sulla pubblica sicurezza del 1977 che vieta di coprirsi il volto, ha firmato l'ordinanza che vale per il territorio di Sutri.