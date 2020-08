29 agosto 2020 a

A fuoco sterpaglie vicino al cimitero di Sutri. Fiamme minacciano case.

Verso l'ora di pranzo del 29 agosto è divampato un vasto incendio in una zona di sterpaglie alle porte di Sutri. Le fiamme hanno avvolto una zona di diverse centinaia di metri lungo la Cassia non molto lontano dal cimitero del paese e da alcune abitazioni. Sul posto stanno intervenendo, per cercare di spegnere il fuoco, i vigili di Civita Castellana e diverse squadre di volontari della protezione civile. Per il momento le operazioni sono tese ad evitare che le fiamme possano raggiungere il cimitero e le abitazioni. Il fuoco ha già bruciato diversi ettari di terreno