Incidente sul lavoro, grave agricoltore schiacciato dal trattore

29 agosto 2020 a

a

a

Incidente sul lavoro ed in agricoltura nella giornata di venerdì 28 agosto a Ronciglione, questa volta ai danni di un agricoltore poco più che sessantenne, finito sotto al trattore nel proprio noccioleto. Pare che il malcapitato stesse facendo delle manovre di routine, al fine di ottimizzare la raccolta di nocciole, a pieno regime in questi giorni, ma proprio al momento della manovra qualcosa è andato storto ed il malcapitato è finito sotto al mezzo pesante. Immediati i soccorsi prestati da parte di tutti gli e dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito presso l'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato riscontrato lo schiacciamento del torace, la fuoriuscita della clavicola e la frattura di numerose costole. Non è in pericolo di vita.