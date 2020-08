Piscina comunale. Vince Arena: approvata delibera per il centro federale

Massimiliano Conti 28 agosto 2020 a

Ci sono voluti nove mesi di complicata gestazione, nove ore di travaglio nella sala d'Ercole, con ripetute minacce d’aborto in piena estate, ma alla fine il parto (in acqua) è avvenuto: nella piscina comunale della Pila nasce un centro federale Fin, come voleva il sindaco Arena che su questa pratica si è giocato l’osso del collo.

L’approvazione della delibera, che di fatto consegna l’impianto natatorio per 8 anni alla Federnuoto, rinnovabili per altri 8, è arrivata alle 22,30 di giovedì al termine di un consiglio comunale estenuante, che ha visto l’opposizione, e in particolare i coriacei consiglieri Alvaro Ricci (Pd) e Giacomo Barelli (Forza civica), giocare allo sfinimento con tutte le armi ostruzionistiche a disposizione, ovviamente di natura tecnico-procedurale. La maggioranza, nonostante le 9 ore di dibattito intervallate solo da un paio di pause, ha tenuto (delibera approvata con 18 sì, 10 no e l’astensione di Santucci) e il sindaco Arena alla fine incassa anche il risultato politico, nonostante in questi mesi abbia sempre smentito di aver voluto trasformare la pratica in un referendum su se stesso.

“Visto che c'è chi ha voluto dare per forza a questa delibera un significato politico - dichiara Arena all'indomani della maratona consiliare - non posso che gioire del doppio risultato: l’affidamento della piscina all’unico ente oggi in grado di garantirne l’efficienza e la continuità gestionali e il ricompattamento della maggioranza, che ringrazio per il comportamento responsabile tenuto in aula nonostante il lungo dibattito”.

Il primo cittadino ricorda come quello di affidare la piscina alla Fin sia stato sempre un suo pallino, fin dai tempi in cui era assessore allo sport nella giunta Gabbianelli: “Purtroppo in quell’occasione fu presa un’altra strada, quella del bando poi vinto dalla Larus. Sappiamo bene com'è finita. Oggi tutte le società sportive sono in crisi e la soluzione Fin era l’unica in grado di evitare di ritrovarci fra un paio d’anni con le bollette elettriche e il gas da pagare e la piscina chiusa. Questo lo sanno tutti, anche quelli che strumentalmente hanno parlato di un mio capriccio o, peggio, di una marchetta al presidente della Fin perché appartenente a Forza Italia. La Federnuoto è, tra tutte le federazioni sportive italiane, quella che sta ottenendo i maggiori risultati a livello internazionale. Se non a Viterbo, il centro federale lo avrebbe fatto sicuramente da qualche altra parte. Ci sono comuni che farebbero carte false per essere al nostro posto”.

Ma cosa significa di fatto avere un centro federale Fin a Viterbo? Per Arena si tratta di un’opportunità enorme per la città anche sotto il profilo della promozione turistica. Intanto tra due anni ci saranno gli europei di nuoto a Roma e quindi la federazione utilizzerà l'impianto viterbese per far allenare i propri atleti. “Ogni gara nazionale si svolge nell’arco di tre giorni - spiega il sindaco - durante i quali centinaia di persone, tra atleti, familiari, giudici di gara, staff e giornalisti sportivi soggiornano nella città ospitante, spendendo soldi nei ristoranti, nei bar e negli alberghi. C’è quindi tutto un indotto economico che si muove, senza contare le ricadute a livello di immagine e di promozione turistica”.

A fronte di ciò, sottolinea il sindaco, gli oneri per Palazzo dei Priori saranno minimi: “A noi spettano solo gli interventi di manutenzione straordinaria, tutto il resto è a carico della Fin, che riconoscerà al Comune anche un canone annuo di 12 mila euro. Può sembrare una somma modesta - conclude Arena - ma si pensi che il Comune di Trieste per i primi 10 anni di gestione della propria piscina ha riconosciuto alla Fin un milione di euro l'anno, solo di recente ridotti a 800 mila”.

