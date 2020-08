Coronavirus, tampone negativo per il vicesindaco di Nepi Annalisa Arcangeli

Alfredo Parroccini 29 agosto 2020 a

“Con il Covid non si scherza”. Parola del sindaco Franco Vita. Il primo cittadino di Nepi commenta con amarezza e stizza: “Informo i nepesini che il test del tampone Covid, effettuato dalla vicesindaco Annalisa Arcangeli, è risultato negativo. Non posso che deplorare ancora una volta il comportamento dei consiglieri di opposizione e di qualche cittadino che hanno tentato di speculare sulla sua persona. Lei, pur avendo avuto un contatto per qualche minuto, a distanza e con la mascherina, con una persona risultata positiva al Covid, si è sottoposta, con alto senso di responsabilità , al test. Invece coloro che sono stati in vacanza all’estero o in località con focolai, che sbraitano frasi vergognose, consiglieri comunali compresi , non l’hanno fatto”. Vita prosegue come un fiume in piena: “Se risulteranno contagi per questa loro inadempienza, il Comune di Nepi promuoverà atti a difesa dei cittadini contagiati. Tutto il gruppo consigliare di maggioranza si è stretto con affetto vicino ad Annalisa in questo momento particolare dimostrando una compattezza straordinaria. Il gruppo ha anche rinunciato alle vacanze per senso di responsabilità e per amministrare il Comune in questo periodo e soprattutto in preparazione del nuovo anno scolastico. Altri, non solo hanno disertato i consigli comunali, ma si permettono pure di chiedere a noi della maggioranza dove siamo stati in vacanza. Ci dicano loro dove sono stati e i nepesini capiranno”. Va ricordato che, in base all’ultima comunicazione dell’Unità di Crisi di Viterbo, le persone residenti a Nepi che sono state messe in isolamento precauzionale, perché provenienti da Stati esteri o da località italiane con focolai Covid, sono 11. Di queste, una è risultata positiva, una negativa e per le altre il tampone non è stato richiesto.