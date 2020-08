Civita Castellana, anziano investito mentre attraversa sulle strisce

Alfredo Parroccini 29 agosto 2020 a

Ancora un incidente in via Enrico Minio, davanti al Bocciofilo e al circolo anziani, a due passi dal parco del Boschetto e dalla scuola primaria Don Bosco. Ad essere investita sulle strisce pedonali, poco dopo l’una di pomeriggio, è stata una persona anziana, G.C., ex dipendente comunale. L’anziano, mentre stava attraversando la strada dalla parte del Bocciofilo, è stato travolto da un’automobile davanti a numerosi testimoni. Nonostante l’impatto e il forte colpo subito, l’anziano non sembra aver riportato gravi conseguenze e traumi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e anche la figlia. Non è la prima volta, purtroppo, che via Enrico Minio, una strada molto trafficata, diventa improvvisamente teatro di brutti incidenti ai danni dei pedoni che frequentano le strutture pubbliche presenti nella zona. In passato si sono verificati incidenti piuttosto seri. Dopo questo spiacevole episodio, Ermanno Giordani, presidente del Circolo Bocciofilo, commenta preoccupato e stizzito: “Ora qualcuno ci dovrebbe spiegare perché non è mai stato realizzato in questo punto così pericoloso l’attraversamento pedonale rialzato, previsto alcuni anni fa, quando fu costruito quello su via Catalano, subito dopo la rotonda. E qualcuno dovrebbe spiegare anche la necessità di farne un altro su via Catalano, prima di doverlo fare all’altezza del circolo anziani e se vogliamo davanti al Boschetto, dove nel periodo estivo avvengono centinaia di attraversamenti a rischio, vista la strada in discesa. Aspetto informazioni al riguardo”.