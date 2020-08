Morto in casa a Viterbo. Il cadavere è stato ritrovato sul letto | FOTO

28 agosto 2020 a

E' stato ritrovato morto sul letto l'uomo di 53 anni che abitava in un appartamento in via Santa Maria Egiziaca nel cuore del centro storico di Viterbo. L. C., le iniziali dell'uomo, era steso in camera da letto. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. L'uomo, secondo i primi accertamenti, è morto da giorni. Forse da una settimana.

A trovare il corpo sono stati i vigili del fuoco chiamati da alcuni vicini che si erano insospettiti per il cattivo odore che arrivava dallo stabile. I pompieri, dopo aver sfondato la porta, sono entrati ed hanno fatto la macabra scoperta. L'uomo, da quello che si è appreso, aveva preso in affitto l'appartamento da un po' di tempo. Per ora il medico legale non è riuscito a stabile la causa del decesso, anche se il fatto che è stato trovato in camera da letto lascia propendere per una morte naturale.