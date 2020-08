28 agosto 2020 a

a

a

Viterbo, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in appartamento del centro.

La macabra scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco di Viterbo che sono intervenuti in un appartamento in via Santa Maria Egiziaca a Viterbo. I pompieri sono stati chiamati dopo che alcuni residenti avevano lamentato il cattivo odore proveniente dalla porta dell'abitazione situata in una traversa di via dell'Orologio Vecchio. All'interno i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, di un sessantenne. Il corpo era sul letto. Secondo una prima ricostruzione è morto da diversi giorni, forse una settimana. Sul posto il medico legale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Viterbo.