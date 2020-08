Coltivava marijuana tra i castagni, arrestato agricoltore

28 agosto 2020 a

I carabinieri di Farnese e Ischia di Castro, nelle prime ore hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana. I militari, hanno scoperto abilmente occultata tra arbusti di castagno e canne, 38 piante di canapa indiana, di cui alcune alte oltre i tre metri, quindi già pronte per essere raccolte e messe ad essiccare, per poi essere immesse sul mercato locale.

È scattata così un’attività di osservazione da parte dei carabinieri delle due stazioni che ha portato, nelle primissime ore del mattino del 27 agosto a bloccare ed arrestare per il reato di coltivazione illecita di sostanza stupefacente un individuo, 50enne agricoltore della zona, proprio mentre si era recato nel campo per irrigare la piantagione tramite un lungo tubo.

A seguito della perquisizione estesa alla sua abitazione è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, marijuana e cocaina, per un totale di 10 grammi. Le piante sono state tagliate e poste sotto sequestro assieme al resto dello stupefacente. L’agricoltore è stato tratto in arresto.