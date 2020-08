Ragazza morta dopo schianto contro l'albero. Gli amici di Vanessa Brundo: "Era sempre sorridente"

I funerali si svolgeranno sabato 29 agosto nella chiesa di Sassacci

28 agosto 2020 a

Grande cordoglio e profonda costernazione ha suscitato a Civita Castellana la notizia dell’improvvisa scomparsa della giovane Vanessa Brundo, 22 anni, vittima nella notte del 27 agosto di un tragico incidente stradale lungo via Terni. Verso l’una di notte la ragazza si è schiantata con la sua auto contro un albero posto ai lati della carreggiata per cause ancora da accertare e da verificare con attenzione. Sul luogo del fatale incidente sono intervenuti i carabinieri e, il nucleo radiomobile, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Purtroppo tutti i soccorsi sono stati vani a causa del violento impatto. Probabilmente Vanessa è morta sul colpo. Era una ragazza molto nota tra i suoi coetanei per il suo carattere aperto, gioviale e sempre allegro. “Ti vogliamo ricordare come eri, con il sorriso sulle labbra” scrivono gli amici addolorati sui social. Vanessa lavorava da qualche mese presso un supermercato del paese, precisamente all’Eurospin di Sassacci. Era felice per il suo recente lavoro e amata dai colleghi per la simpatia e l’innocente schiettezza. Nulla faceva presagire quello che sarebbe drammaticamente successo e che ha sconvolto l’opinione pubblica civitonica. Il suo tragico destino l’ha strappata troppo presto all’affetto di tutti i suoi conoscenti, in particolar modo dei suoi familiari affranti in un dolore inenarrabile. Il padre Alberto, ceramista, la mamma Giuseppina, casalinga, e il fratello maggiore Alessandro. La famiglia vive nella frazione di Borghetto che è rimasta fortemente sconcertata per la prematura morte della giovane fanciulla conosciuta da tutti i residenti.

I funerali si svolgeranno domani, 29 agosto, nella chiesa di Sassacci alle 10.