Civita Castellana, elezioni comunali. Selli (M5S) lancia la sfida al centrodestra: "Voglio confronto in piazza"

Maurizio Selli, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle alle prossime amministrative del 20 e 21 settembre, lancia il guanto di sfida alle forze politiche della coalizione del centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia e la lista civica SiAmo Civita. “Sono pronto- spiega il grillino - ad un confronto pubblico con tutti i rappresentanti del centrodestra locale che fino a pochi mesi fa ha governato in maniera fallimentare la nostra cittadina, dimostrando solo incapacità e litigiosità. Quattro contro uno, in un confronto aperto e pubblico, non mi incute assolutamente timore. Il Movimento 5 Stelle si presenta con un nome che ormai da sei anni rappresenta una sicura garanzia di sviluppo e che da sempre si batte per il bene dei cittadini e del territorio di Civita Castellana. Sono molte le battaglie che in questi anni ho portato avanti come consigliere di opposizione insieme a tutto il gruppo del M5S e sono sicuro delle mie proposte e soluzioni a varie problematiche”.

“Il centrodestra - argomenta Selli -, deve spiegare ai cittadini quello che non ha saputo fare o che ha fatto male durante lo sciagurato anno caratterizzato dalla giunta Caprioli. Ha fatto una figuraccia e adesso ha il coraggio di ripresentarsi con le stesse persone che hanno amministrato malissimo. I temi ambientali sono rimasti irrisolti. Faccio riferimento sia alle cave che agli impianti di riciclaggio dei rifiuti. Per non parlare del disastro della gestione della società Sate. Il centrodestra si è rivelato totalmente assente anche sulle importanti tematiche dell’agricoltura, dell’ospedale Andosilla e della scuola con la clamorosa perdita di fondi pubblici per contrastare il Covid”.

Il M5S presenterà ufficialmente la propria lista elettorale domani, 29 agosto, presso il giardino pubblico Baden Powell alle ore 17.30.

Intanto bordate sull’ambiente arrivano al centrodestra e alla sua scorsa amministrazione (che ebbe due assessori Carlo Angeletti e Giulia Pieri) anche dal Partito democratico. “La tutela dell'ambiente - dichiara l’ex consigliere Simone Brunelli - è stato l'argomento più dibattuto nella scorsa legislatura e segna una linea di demarcazione netta tra le forze politiche che si presentano alle elezioni: da un lato chi, come noi, ritiene fondamentale coniugare il progresso e il tema imprescindibile della sostenibilità ambientale. Dall'altra le forze del centrodestra, che non hanno tutelato il nostro territorio nelle sedi opportune, avallando progetti incompatibili con un modello di sviluppo sostenibile”.