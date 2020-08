Tarquinia, il Cinema Etrusco riapre i battenti dopo la pausa forzata per il Covid

Fabrizio Ercolani 28 agosto 2020 a

a

a

Il Cinema Etrusco riapre i battenti. Dopo la pausa forzata causa Covid, le porte del cinema tornano ad accogliere il pubblico in tutta sicurezza. Una notizia attesa da molti, che oggi diventa realtà. Tantissimi i commenti di giubilo sui social. A dare la notizia è proprio la direzione della multisala.

“Dopo quasi sei mesi di involontario maggese, e a quasi sette anni (30 agosto 2013) da quando abbiamo rilevato le redini del Cinema Etrusco - dicono -, riapriamo le porte, con tutte le dovute accortezze”. Eh già, era il 7 marzo del 2020 quando la DG Cinema & Consulting comunicava la chiusura delle sale, in ottemperanza a quanto previsto sul Dpcm del 4 marzo. Gérôme Bourdezeau ha tenuto duro, ritardando l’apertura sino a quando tutto fosse perfettamente in linea con i dispositivi di legge. Un’apertura graduale, senza proclami, per poter ottemperare a tutte le normative anti-covid.

“Consigliamo il preacquisto direttamente in biglietteria – spiegano dal cinema –, oppure la semplice prenotazione sul nostro sito o con la nostra app, che moduleremo in biglietteria in base a congiungimenti”.

E per tornare in sala, non mancano titoli importanti, come sempre selezionati per soddisfare tante diverse esigenze e sensazioni: da Tenet di Christopher Nolan a On-Ward Oltre la magia, perfetto per le famiglie; dalla favola moderna di Mathias Malzieu Una Sirena a Parigi a Crescendo – #MakeMusicNotWar.

Ma quali sono le linee guida per vivere l’esperienza in sala in piena sicurezza? “Il centro storico di Tarquinia, con i suoi scorci e piazze, diventerà una grande hall di attesa. La programmazione è stata pensata per evitare incroci di pubblici uscenti ed entranti, lasciando il tempo necessario alla sanificazione di poltrone e sale tra uno spettacolo e quello successivo. Verrà rilevata la temperatura di tutto il pubblico e il numero di un documento di identità; si potrà permanere nella hall per il solo tempo di emettere il biglietto per poi entrare al solo momento di accedere allo spettacolo scelto. La mascherina andrà indossata sempre tranne quando si è seduti in poltrona e andrà mantenuta la sola distanza fisica (non quella sociale) di almeno un metro. Infine, si consiglia di evitare l’uso promiscuo di bottiglie e di lavarsi spesso le mani”.