Montefiascone, progetto per realizzare un circuito museale

Lia Saraca 27 agosto 2020 a

a

a

Avviato il progetto per la realizzazione di un circuito museale che comprende il palazzo vescovile e la Rocca dei papi. Proprio in questi ultimi giorni si è svolto il primo incontro presso la diocesi di Viterbo.

“Questa mattina (martedì, ndr) il sindaco Massimo Paolini e la direttrice del museo, Valentina Berneschi – si legge nella pagina ufficiale social della Rocca dei papi -, sono stati ospiti del vescovo della diocesi di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli, per avviare un progetto di valorizzazione territoriale che prevede la realizzazione di un circuito museale tra la Rocca dei papi e gli ambienti vescovili della città di Montefiascone”.

Un progetto che affonda le sue radici nel maggio del 2016, voluto e annunciato proprio dal vescovo in una conferenza. Successivamente sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione del tetto e di alcune parti dell’episcopio, dove sarà dunque allestito il museo d’arte sacra e anche una biblioteca storica.

“Il vescovo ha espresso l’intenzione di procedere nella realizzazione del museo diocesano d’arte sacra presso il palazzo vescovile della città – afferma il sindaco Paolini -. Da parte mia e dell’amministrazione comunale c’è piena collaborazione e appoggio per creare un circuito museale insieme al complesso della Rocca dei papi con il museo dell’architettura Antonio da Sangallo il Giovane e il futuro museo archeologico che sarà allestito nelle ex carceri del castello. C’è l’intenzione di andare avanti e speriamo di poter realizzare il progetto il prima possibile. Come Comune faremo tutto quello che sarà necessario per collaborare nel migliore dei modi”.

Il museo diocesano d’arte sacra e il complesso monumentale della Rocca dei papi formerebbero dunque un percorso museale integrato per mettere in rete, con gli altri musei della diocesi e del territorio, le peculiarità storiche del patrimonio locale. Che, secondo quanto si è appreso, è ingente e di grande interesse storico, artistico e religioso.

Numerosi gli oggetti sacri, paramenti, tele e acquerelli che plasmerebbero l’esposizione museale diocesana, accanto ad una biblioteca storica ricca di volumi. Il palazzo vescovile, infatti, possiede gli spazi idonei per ospitare il museo, la biblioteca e attività come conferenze o mostre.

Insomma, un progetto impegnativo che valorizzerebbe per primo il vescovato con l’ingente patrimonio religioso della città, accanto alle altre ricchezze artistiche e archeologiche presenti sul territorio.