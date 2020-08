Acquapendente, domani apre la mostra "Incontriamo il nostro tempo"

28 agosto 2020 a

Domani, 29 agosto, è in programma l’evento che segna la fine della mostra “Incontriamo il nostro tempo nei giardini di Piero", dalle ore 17.30 alle 19.30 nel giardino del museo civico di Acquapendente e nel rispetto delle regole contro il contagio da Covid-19.

L'evento sarà accompagnato da un brindisi offerto dalla galleria Falzacappa Benci di Giulio Geronzi con la presenza degli artisti espositori: Alessio Paternesi, Paolo Crucili, Luigi Fondi, Riccardo Sanna. Allieterà la serata la musica dal vivo del chitarrista ed amico Tony Ranocchia.

Questa sedicesima mostra del gruppo “Incontriamo il nostro tempo” è stata dedicata “al Maestro e amico Alessio Paternesi (ospite d’onore in questa rassegna) e agli ideali tipici del Rinascimento al tempo di Piero della Francesca”.

L’invito ai visitatori è di “osservare attentamente le opere nella realtà fisica e concreta degli spazi museali che generosamente le accolgono” e a “mettere da parte per un giorno gli smartphone, tablet e monitor di qualsiasi tipo per non farci condizionare con immagini preconfezionate". La mostra è aperta fino al 31 agosto.