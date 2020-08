Incidente mortale a Civita Castellana: sabato 29 agosto i funerali di Vanessa Brundo

27 agosto 2020 a

Si svolgeranno sabato 29 agosto i funerali di Vanessa Brundo, la ragazza di 22 anni vittima dell'incidente avvenuto nella notte di giovedì 27 agosto in via Terni.

La ragazza stava tornando a casa dopo una serata con delle amiche e verso l'una di notte la sua utilitaria, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero in via Terni. Quando sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Dolore a Civita e nella frazione di Borghetto dove la ragazza viveva insieme al padre ceramista, la mamma casalinga e il fratello maggiore. La ragazza aveva da poco trovato lavoro all'Eurospin di Sassacci.

I funerali si svolgeranno dunque il 29 agosto alle 10 nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Sassacci. La famiglia chiede di non portare fiori ma fare opere di bene.