Sicurezza, controlli della polizia a Orte: identificate 150 persone in tre giorni

27 agosto 2020 a

a

a

In questa settimana, per tre giorni consecutivi, i servizi straordinari della polizia si sono concentrati nel territorio di Orte. Nel quadro generale dei servizi preventivi è stata pianificata dal Questore di Viterbo una specifica attività di controllo del territorio, coordinata ed integrata, con un efficiente modulo organizzativo.

Gli uomini della Questura, insieme alle pattuglie della polizia stradale ed al reparto prevenzione crimine “Toscana” hanno effettuato posti di controllo nelle ore pomeridiane e serali nei pressi del casello autostradale, ad Orte Scalo, nel centro della cittadina ed in altre zone rivelatisi sensibili.

Rilevanti i risultati ottenuti, considerato che nel corso dell’attività sono stati complessivamente controllate 130 persone, la cui posizione è stata verificata attraverso la consultazione delle banche dati disponibili e 150 veicoli.