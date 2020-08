Lavori a Porta Faul, il 28 agosto interruzione della corrente nella zona. Ecco tutte le vie coinvolte

27 agosto 2020 a

Riqualificazione area esterna Porta Faul, domani 28 agosto la rimozione del palo della corrente elettrica su strada Freddano. Lo ricorda l'assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, . "Per effettuare tale intervento - aggiunge Allegrini - e-distribuzione dovrà procedere con l'interruzione della corrente in alcune strade limitrofe. Gli avvisi sono stati già affissi sul posto con vie e orari interessati dall'interruzione. È bene comunque ribadirlo. Queste le informazioni riportate nelle locandine di e-distribuzione - che si allegano al comunicato - riguardanti l'interruzione (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari): dalle ore 8,30 alle ore 15,30, via Vico Squarano dal civico 14 al 16, 1, sn, strada Freddano 1, via San Paolo sn; dalle ore 12 alle ore 16 in strada Riello, dal civico 20 al 26, dal 34 al 38, sn, dal 10b al 12, 18, sn; strada Bagni 10, 10b, dal 25 al 27, da 27/29 a 29, sn, da 11a a 11c, dal 17 al 21, sn, strada Freddano 1a, da 1c a 5, sn, strada Asinello sn". La rimozione del palo, che rientra nel progetto di riqualificazione dell'area esterna di Porta Faul, si rende necessaria in quanto l'attuale posizionamento crea difficoltà alla viabilità