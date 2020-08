Incidente, scooter contro furgone in via Garbini. Ferita una ventenne

27 agosto 2020 a

Incidente, scooter contro furgone in via Garbini. Ferita ventenne

Il tutto è avvenuto intorno alle 10,30. Per cause che sono ancora da accertare un furgone si è scontrato con uno scooter in via Garbini. In sella al motorino c'era una ragazza di 22 anni che ha riportato un grave trauma facciale. E' stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle con un codice rosso. Oltre al 118 sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo.

Simultaneamente c'è stato uno scontro tra due auto al passaggio a livello di piazzale Gramsci. Le vetture sono state distrutte. Anche qui sono intervenuti i vigili urbani che, pochi minuti dopo, sono intervenuti anche per lo scontro tra un'auto e un motorino in via Vicenza. Nonostante la carenza di agenti la polizia locale è riuscita a intervenire quasi simultaneamente in tutti gli incidenti, compreso quello avvenuto in via Pola, sempre in mattinata, dove è stata investita una donna anziana.