Incidente, anziana investita in via Pola. Trasportata in ospedale

Incidente, anziana investita in via Pola.

Il tutto è avvenuto intorno alle 10 in via Pola a Viterbo. La donna, da quello che si è appreso da una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento è stata urtata da un'utilitaria. Chi era al volante si è subito fermato per prestare soccorso alla signora di circa 70 anni. Sul posto poco dopo è arrivata un'ambulanza: i sanitari del 118 hanno deciso di trasferire dunque l'anziana al pronto soccorso con un codice giallo. Ha riportato diverse contusioni ma non è in pericolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.