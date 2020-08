27 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, bollettino Spallanzani: 47 ricoverati positivi al tampone. Sei in terapia intensiva.

E' stato diffuso il bollettino sanitario dell'istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, punto di riferimento per la lotta al coronavirus nel Lazio, relativo all'emergenza Covid-19 del 27 agosto. Sono ricoverati 69 pazienti, di questi, 47 sono positivi al tampone per il Covid-19; 22 sono sottoposti ad indagini e 6 sono ricoverati in terapia intensiva.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'inizio dell'emergenza sono 620. Continua la sperimentazione sul vaccino italiano che è stata promossa proprio dall'istituto romano in campo nella lotta contro il virus.