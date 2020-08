Incidente, auto contro albero. Commessa di 22 anni morta sul colpo a Civita Castellana

27 agosto 2020 a

Non c'è stato nulla da fare per la ragazza di 22 anni che era al volante di un'utilitaria che intorno alluna e mezza del 27 agosto si è schiantata contro un albero in via Terni a Civita Castellana. Si tratta di Vanessa Brundo, originaria di Salerno ma residente nel comune delle ceramiche dove lavorava in un discount. Accora da accertare le cause dell'incidente. L'auto è uscita di strada e nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. All'arrivo dei soccorsi per la giovane, purtroppo, non c'era più nulla da fare. I sanitari del 118 hanno potuto constatarne solo il decesso. La ragazza era molto conosciuta a Civita.