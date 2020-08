27 agosto 2020 a

Roma, bus Atac in fiamme sulla Tangenziale est

Nella notte tra il 26 e 27 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Tangenziale Est in direzione Salaria per l'incendio di un bus Atac. Da quello che si è appreso non ci sono feriti. "L'incendio - fa sapere l'Atac - ha interessato per ragioni da accertare la parte posteriore del veicolo che percorreva viale del Foro Italico rientrando in rimessa, intorno all'1:30. Il bus, in funzione da 16 anni, era fuori servizio". "L'autista - spiega l'azienda - ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco Non ci sono state conseguenze per le persone".