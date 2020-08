27 agosto 2020 a

a

a

Incidente, auto contro albero a Civita Castellana. Muore ragazza di 22 anni.

Tragedia all'una e mezza della notte del 27 agosto a Civita Castellana. Un'auto condotta da una giovane di 22 anni, per cause che sono ancora da accertare, è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un albero in via Terni.

All'arrivo dei soccorsi, da quello che si è appreso, non c'era più nulla da fare. La giovane è morta sul colpo, vani tutti i tentativi di rianimarla. i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.