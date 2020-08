Cinema, il premio Filoteo Alberini a Marco Bellocchio. Il 30 agosto la consegna

27 agosto 2020 a

Per l’ottava edizione del Festival del cortometraggio Filoteo Alberini, organizzato dal Comune di Orte per la giornata del 30 Agosto, l’Associazione Festival Filoteo Alberini, con il direttore artistico Antonio Pantaleoni, il distributore cinematografico Antonio Carloni ha selezionato una giuria di qualità composta da esperti cinematografici quali, Ruggero Di Paola (presidente), Marco Casanova, Emiliano Corapi, Emanuela Mascherini ed Enzo De Camillis, che giudicheranno i cinque corti finalisti.

Il riconoscimento maggiore della rassegna, il “Premio Filoteo Alberini per l’eccellenza del cinema italiano”, andrà al regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e docente italiano Marco Bellocchio, autore di numerosi film di successo, tra cui, per citare gli ultimi, “il Traditore” che vede come protagonista Pierfrancesco Favino, “Fai bei sogni”, ispirato all'omonimo romanzo di Massimo Gramellini.

Il premio consiste in una statuetta in bronzo (intitolata “Omaggio al Cinema”), realizzata dall'artista ortano di fama internazionale Roberto Joppolo. L’appuntamento del Festival sarà il giorno 30 Agosto alle ore 11 presso la sala Consiliare di Palazzo Nuzzi per la consegna del premio a Marco Bellocchio.

Seguirà alle ore 21.15, il benvenuto ai partecipanti del Festival presso i Giardini adiacenti il cinema Alberini. Dalle ore 21.30 si comincerà con la proiezione dei cortometraggi finalisti per terminare alle 23.00 con la premiazione dei vincitori e con la consegna dei vari premi.