Santa Rosa, niente esposizione Macchina. Cancellato anche il luna park

27 agosto 2020 a

a

a

Tutto come da copione. Salta il montaggio della macchina di Santa Rosa. Salta la fiera. E questo si sapeva già da ieri l’altro. La novità emersa dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza a è che non ci sarà neppure il luna park.

Le giostre che lo scorso anno furono installate a Prato Giardino e negli anni precedenti nella zona del tribunale quest’anno non verranno montate. Niente ottovolante o trenino. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non lo permette.

La riunione aveva un esito scontato. Il sindaco Arena ha potuto solo prendere atto di una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più delicata - a causa dei contagi legati al ritorno dalle vacanze - e che di fatto ha impedito di salvare anche un po’ dell’atmosfera di Santa Rosa.

Per settimane si è valutata l’opzione di montare la macchina davanti al sagrato del monastero di Santa Rosa dove, di solito, viene lasciata per giorni dopo il trasporto del 3 settembre. Ma l’ipotesi è tramontata. troppo difficile regolare il flusso delle persone e nemmeno l’aiuto della protezione civile per misurare la febbre e disciplinare l’accesso potrebbe evitare eventuali focolai. Per questo Gloria resterà in magazzino.

Stessa sorte per il luna park. Le giostre a Prato Giardino sarebbero state le uniche attrazioni di tutto il periodo della festa di Santa Rosa o quasi. Dunque sarebbe stato quasi inevitabile l’affollamento di giovani e famiglie con i bambini. L’appuntamento è al prossimo anno, emergenza sanitaria, permettendo.