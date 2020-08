Comune, bordate da Viterbo 2020: "Amministrazione cieca e sorda" | VIDEO

Alessandro Quami 27 agosto 2020 a

“Una giunta che sa solo promettere senza mantenere. Una maggioranza che perde tempo a litigare e non sa nemmeno spendere i soldi a disposizione. Una coalizione che è una somma di partiti e forze politiche che stanno insieme solo per le poltrone”.

Nei giardini di Palazzo dei Priori, il movimento Viterbo 2020 attacca l’amministrazione comunale. Per farlo usa lo strumento dell’ironia e apparecchia dei soldatini che simboleggiano i “91 lavoratori che avrebbero dovuto essere assunti in estate per rinforzare la macchina comunale”, dice Chiara Frontini, la leader del movimento di opposizione consiliare. “Ecco – scherza Frontini - salutiamo i 91 nuovi dipendenti, quelli che il sindaco Arena aveva promesso di assumere e che invece, tra preselezioni e bandi sospesi, ancora non ci sono”.

Per la Frontini e i suoi, si tratta di un esempio del cattivo modo di amministrare della giunta Arena: “Da mesi promettono di realizzare cose che non si verificano. Anche gli uffici sono sotto organico, non funziona niente, così come le strade, il traffico, il verde pubblico”. Il consigliere Alfonso Antoniozzi ci mette il carico sopra: “Ecco, guardo in alto e vedo uno stupendo palazzo; poi, abbasso lo sguardo e noto gli escrementi di piccione nel pavimento”. Per Antoniozzi è la metafora di Viterbo: una città bella ma governata male. “Non possiamo chiedere alla giunta niente più dell’ordinaria amministrazione – aggiunge - e non riescono a sbrigare neanche quella”.

Vicino a lui l’altra consigliera di Viterbo 2020, Patrizia Notaristefano: “Viterbo avrebbe tutte le carte in regola per brillare tra le città storiche, ma è guidata da un’amministrazione di ciechi e di sordi”. Frontini sottolinea la carenza di personale in Comune: “Chi ha partecipato ai concorsi ci dice che solo poche selezioni sono state concluse, mentre altre sono state dedicate alle progressioni interne, per il personale che già lavora in Comune. Quindi, per i 91 dipendenti che dovevano essere stati già assunti, i posti effettivamente assegnati sono meno della metà. Perché prendere in giro i cittadini?”.

Da qui, uno dei presupposti per cambiare le cose è “una presa di coscienza dei cittadini. Ogni cittadino torni protagonista, e nessuno si arrenda al degrado e alla mediocrità”, è l’appello di Viterbo 2020. Che non crede sia fattibile dare una spallata alla maggioranza nel breve termine: “Noi comunque ci siamo e continueremo a lottare. Da dieci anni facciamo opposizione dura. Siamo ancora pronti a offrire ai viterbesi un’alternativa credibile”.