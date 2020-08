Viterbo, piscina alla Fin. E' il giorno della verità in Consiglio comunale

27 agosto 2020 a

Torna a riunirsi stamattina, 27 agosto, il Consiglio comunale, convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, alla 9.30. La seduta - in modalità mista, cioè sia in presenza che in videoconferenza - sarà sospesa alle 13 per riprendere alle 15.30.

Punto caldo all’ordine del giorno l’istituzione del Centro federale presso la piscina comunale. Arena al riguardo, dopo le scosse pre-ferragostane, dovrebbe tuttavia avere la maggioranza dato che sarebbe stato recuperato il voto di Isabella Lotti (FI). Potrebbero invece votare contro i consiglieri di Fondazione, Santucci e Insogna.

Si parlerà inoltre del problema dei derivati, che arriva in aula con un ordine del giorno di Ricci e Barelli; della tutela del commercio tradizionale nel centro storico su istanza di Chiara Frontini; e della richiesta del riconoscimento Unesco di patrimonio dell’umanità appannaggio di San Martino proposta dal gruppo di FdI..

L’assemblea, dopo la seduta odierna, è convocata anche per l’8 settembre alle 9.30 per la trattazione delle interrogazioni e il 17 settembre alle 15.30 per discutere gli ulteriori argomenti ancora all’ordine del giorno.