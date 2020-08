Civita Castellana, Crucianelli: "Ogni decisione sulle cave va rimandata a dopo il voto"

Alfredo Parroccini 27 agosto 2020 a

Torna alla ribalta a Civita Castellana lo scottante tema delle cave e della possibilità di realizzazione di un impianto di recupero per rifiuti non pericolosi nel territorio comunale. Ad esprimere forte preoccupazione su questo argomento, che è stata una delle cause principali della caduta della giunta Caprioli, è il biodistretto della Via Amerina e delle Forre.

Per il presidente Famiano Crucianelli “la seduta conclusiva della conferenza regionale dei servizi sulla realizzazione dell’impianto di riciclo dei rifiuti , prevista per il 7 settembre prossimo, va spostata di uno o due mesi perché a decidere non deve essere la logica della burocrazia, ma i cittadini”. Un passo che, secondo Crucianelli, ”dovrebbe partire proprio dal commissario prefettizio, come prova di saggezza ed equilibrio”. Crucianelli invita anche i partiti a far sentire la loro voce.

“La richiesta di rimandare a dopo le elezioni amministrative tutte le decisioni in merito ai progetti che riguardano impianti di smaltimento e recupero rifiuti - commenta Yuri Cavalieri, candidato sindaco di Rifondazione comunista -, va accolta con favore. Concordiamo infatti che una tale decisione, presa da un commissario prefettizio a meno di un mese dal voto, sia un esproprio di democrazia nei confronti dei cittadini. Crediamo inoltre che sia necessario andare oltre questa semplice richiesta. Vogliamo sottolineare il nostro parere contrario riguardo agli attuali progetti depositati in Regione Lazio,relativi al recupero cave e alla creazione di impianti di smaltimento rifiuti. Purtroppo constatiamo che siamo l’unica forza politica ad aver inserito in maniera chiara ed esplicita questo punto nel proprio programma senza giri di parole o imbarazzanti silenzi. Abbiamo anche esplicitato la volontà di modificare il regolamento comunale in merito alle scelte su impianti e cave, che devono essere di competenza di tutto il consiglio comunale e non solo dell’assessore o del funzionario competente”.

Anche il Pd concorda completamente con il presidente del biodistretto. “Sono convinto - spiega Domenico Cancilla Midossi -, che una problematica così delicata debba rimanere di esclusiva pertinenza politica. La scorsa amministrazione è caduta proprio in conseguenza alle divergenze su queste tematiche. Ho fatto della salvaguardia dell’ambiente il mio cavallo di battaglia. Chiederò al prefetto Giovanni Bruno di intervenire con la Regione, che non può non tenere conto del parere dei cittadini, per chiedere di rinviare la conferenza di servizi a dopo le elezioni”.