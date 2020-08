San Lorenzo Nuovo, 50 mila euro per il laboratorio diurno dell'associazione Il Volo

Annamaria Socciarelli 27 agosto 2020 a

Vinto dall’associazione “Il Volo” il bando regionale “Outdoor Education” emesso da Laziocrea, in collaborazione con la Regione. Si tratta di 50 mila euro destinati al laboratorio diurno per le autonomie sociali di San Lorenzo Nuovo, da utilizzare per le attività svolte all’interno della struttura che ospita 42 bambini (30 normodotati e 12 disabili) per sei settimane, in maniera completamente gratuita.

“Una grande opportunità per questi ragazzi – spiega la vicepresidente Barbara Visciola – e per le loro famiglie. E’ per questo che anche a nome della presidente, voglio ringraziare la Regione Lazio, nella figura dell’assessore Alessandra Troncarelli, per la sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini tutti e di quelli con handicap in particolare”.

L’associazione Il Volo, inaugurata nel 2017, si mantiene con autofinanziamenti e donazioni ; la presidente Roberta Bartoccini sottolinea questo aspetto ricordando che l’unico sostegno della struttura sono i genitori e un contributo dell’Ufficio di Piano di zona di Montefiascone. Il centro offre ai bambini in difficoltà una propria autonomia, acquisita grazie alle numerose attività che vengono svolte durante l’anno, insieme ai compagni normodotati. E’ per questo che gli aiuti sono sempre ben accetti, come quello di qualche settimana fa, quando una ditta romana ha asfaltato gratuitamente la strada interna al centro: un gesto di grande generosità. Inoltre, il 1° febbraio scorso è stato inaugurato un appartamento (al piano superiore dell’immobile) per otto utenze disabili adulte: una specie di casa-famiglia la cui apertura ufficiale è in dirittura d’arrivo. “Un luogo per il ‘dopo di noi’ – spiegano Visciola e Bartoccini, presidente e vice, ma anche mamme di due giovani ragazzi ‘speciali’ -. Un luogo in cui i nostri figli e altri come loro, un domani possano vivere, insieme agli educatori, serenamente”. E non è poco.