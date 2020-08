Incendio a Tivoli, ustionato vigile del fuoco. Ricoverato in gravi condizioni | FOTO

26 agosto 2020 a

a

a

Incendio a Tivoli, ustionato vigile del fuoco. Ricoverato in gravi condizioni

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e diverse squadre di volontari della protezione civile sono state impegnate tutto il pomeriggio del 26 agosto per spegnere un vasto incendio che è divampato tra Tivoli e San Gregorio da Sassola. Le fiamme hanno messo a rischio un agriturismo che è nella zona.



Durante le operazioni di spegnimento un automezzo dei vigili del fuoco è andato in fiamme. Ad avere la peggio è stato l'autista, 45 anni in servizio nella caserma La Rustica, che è rimasto ustionato a braccia, collo e volto. E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio, ma non è in pericolo.