Partono i lavori sulla ferrovia Roma-Viterbo da Porta Fiorentina a Capranica

26 agosto 2020 a

a

a

Dal 1 settembre al 1 novembre al via i lavori per il rinnovo dei binari e della massicciata tra le stazioni di Viterbo Porta Fiorentina e Capranica, sulla FL3 Roma-Viterbo.

I lavori, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), interesseranno 13 km di binari, comprendenti il Comune di Vetralla e la frazione Tre Croci, e serviranno a garantire gli elevati standard di qualità e regolarità della circolazione ferroviaria. Per consentire l’operatività del cantiere, sono previste modifiche al programma dei treni, con variazioni di orario. Alcuni treni non effettueranno fermata a Vetralla e Tre Croci. Saranno attivati autobus sostitutivi tra le stazioni di Viterbo Porta Fiorentina e Capranica-Sutri. Saranno garantite le fasce pendolari.

Tutti i dettagli sono disponibili sui canali web dell’impresa ferroviaria. Durante i lavori saranno impegnati quotidianamente circa 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. L’investimento economico complessivo è di circa 10 milioni.