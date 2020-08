Civita Castellana, i muri della cittadella della salute imbrattati da manifesti

Massimiliano Conti 26 agosto 2020 a

Cartelloni di onoranze funebri all’ingresso della cittadella della salute o di laboratori ortopedici davanti agli sportelli del Cup. Manifesti di negozi di abbigliamento, di integratori alimentari, di ambulatori medici privatil, di società di animazione e di colorifici.

C'è di tutto e di più tra le attività reclamizzate all’interno delle strutture sanitarie della Asl. I casi limite sono quelli della cittadella della salute di via Petrarca e dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana, dove i muri e le bacheche interne sono tappezzati da manifesti pubblicitari di varia grandezza e tipologia. Il sindacato infermieristico Nursing Up dichiara colma la misura e chiede alla direzione Asl di intervenire per ridare il decoro e la dignità che meritano a strutture “ridotte a squallide gallerie commerciali”, per usare le parole del segretario Mario Perazzoni.

“A parte il pessimo gusto di reclamizzare attività di pompe funebri all’interno di ambienti dove la gente va per curarsi e non per morire - nota il sindacalista -, ci chiediamo come sia possibile che l’azienda abbia permesso tutto questo. Negli ultimi tempi la situazione è decisamente degenerata: basta farsi un giro all’interno della cittadella della salute in via Petrarca per essere sommersi da una marea di messaggi pubblicitari, peraltro non solo legati ad attività mediche”.

Va detto che c’è una legge, la Finanziaria del 1998, che permette alle Asl di affittare alle concessionarie di pubblicità spazi fuori dalle aree destinate alla cura dei pazienti. Già nel 2012 la Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie ospedaliere, calcolava come le entrate da pubblicità nel giro di cinque anni fossero aumentate del 50%.

“La legge consente di affittare gli spazi pubblicitari fuori dalle corsie e dalle aree di cura dei pazienti - sottolinea Perazzoni -, mentre qui cartelloni e manifesti si trovano ovunque”. La legge inoltre vieta tassativamente pubblicità di onoranze funebri, così come di alcool, tabacco giochi di azzardo, sexy shop, prodotti editoriali vietati ai minori o pregiudizievoli per la salute.

“Come sindacato Nursing Up - conclude Perazzoni - riteniamo però che si sia abbondantemente passato il segno”.