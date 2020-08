Impianto itticoltura, Comune pronto al ricorso al Consiglio di Stato

Fabrizio Ercolani 26 agosto 2020 a

a

a

Impianto di itticoltura in località La Frasca: il Comune va avanti nella sua battaglia. Pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Dopo il ricorso respinto dal Tar, il sindaco Alessandro Giulivi e la sua giunta hanno deliberato di andare avanti. Il progetto prevede la realizzazione di tre moduli di ancoraggi progettati per ospitare un totale di 36 gabbie galleggianti del diametro di 30 metri ciascuna, a cui seguirà la chiusura dell’attuale allevamento a terra. Una concessione che copre 150 ettari di specchio acqueo, di cui circa 2,5 ettari saranno occupa dai siti produttivi. Motivo del contendere: “Il Comune, nonostante le inevitabili conseguenze negative che la realizzazione del progetto avrà sulla qualità delle acque del litorale e, più in generale, sull’ambiente marino, non è stato in alcun modo coinvolto nel procedimento autorizzativo”. Da qui dapprima è stato richiesto l’annullamento in autotutela delle determinazioni nonché la riapertura della Conferenza di servizi, per consentire al Comune di Tarquinia di esprimere il proprio parere nel procedimento. Non avendo avuto risposta, il primo cittadino ha dato mandato all’avvocato Federico Dinelli di predisporre un ricorso al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento unico autorizzatorio adottato dalla Regione Lazio.

La società destinataria del predetto provvedimento autorizzatorio proponeva opposizione al ricorso straordinario, con atto notificato al legale del Comune in data 21 aprile 2020 chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al Tar Lazio. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha rigettato l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati per la seguente motivazione: “non ravvisandosi il pericolo attuale di irreparabile pregiudizio alle ragioni della parte ricorrente, trattandosi di provvedimento dalla cui esecuzione dovrebbe derivare la riduzione dell’inquinamento marino, per effetto della definitiva chiusura dell’impianto di allevamento terrestre e del trasferimento integrale della produzione nelle gabbie marine, con effetti complessivamente meno dannosi per l’ambiente”. Dopo questo parere negativo l’amministrazione comunale ha deciso di presentare un appello cautelare al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar Lazio, con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione richiesta dal Comune dei provvedimenti relativi alla realizzazione di un impianto per allevamento ittico in gabbie galleggianti situato nella fascia costiera ricompresa tra Punta Sant’Agostino e Punta della Mattonara.