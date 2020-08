Viterbo, Arena scende in campo per far pulire la città

26 agosto 2020 a

Sommersa dalle critiche per lo stato di abbandono in cui è stata lasciata la città sotto Ferragosto, la giunta e i consiglieri di maggioranza sembrano scomparsi. Svaniti nel nulla, liquefatti dai 35 e passa gradi segnati dalla colonnina di mercurio a Viterbo negli ultimi giorni. Tutti tranne il sindaco, però - e va sottolineato - a cui, dopo la figuraccia di una crisi imposta per equilibri che nulla c’entrano con Viterbo, hanno evidentemente pure deciso di far portare la croce.

E meno male che in mezzo a tanto deserto Arena c’è, se è vero che da lunedì si è messo in prima persona a seguire i lavori di sistemazione delle strade e delle piazze attaccate dal degrado tra erba alta, piante ornamentali essiccate e rifiuti in bella vista dei turisti, che, come reazione, si sono esibiti in commenti al vetriolo su Tripadvisor.